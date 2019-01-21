"Сисюньки вперед!": Никитюк поразила поклонников откровенным фото

Леся Никитюк на Мальдивах / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая ранее покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу, на этот раз порадовала поклонников снимком с отдыха на Мальдивах.

На снимке, собравшем уже почти 95,5 тыс. лайков в Instagram, Леська позирует на фоне прекрасного заката в прелестном мини-платье с глубоким декольте.

Подписчики наперебой хвалят ведущую за ее цветущий вид, но некоторые поинтересовались, почему она "в Раю без Адама".

И, конечно, люди отметили красоту Никитюк. "Сисюньки вперед!!! Правильно, Леся!!!" – пишет ledi_iu. "Секс-бомба", – вторит roma.shevchik. "Сексуально-романтичная!!!" – заверил shumilov87.

Пользователь polishchuk240 предложил: "А теперь давай голая, как Полякова". А medyk_elena отметила: "Вроде сексуальная, а все равно смешная".

Ранее Леся Никитюк поразила фото с отдыха в Карпатах. У себя в Instagram она показала, как весело проводит время. При этом подписчики очень высоко оценили лаймовую короткую шубку ведущей из эко-меха.