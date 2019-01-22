"Фото типичной шл*хи": Анна Седокова разозлила сеть пикантными снимками с отдыха

Знаменитость крупным планом показала пятую точку.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, показала пикантное фото с отдыха в США.
На своей странице в Insragram артистка показала снимки, на которых она демонстрирует свои аппетитные формы. На одном фото она в слитном купальнике цвета американского флага похвасталась фигурой во весь рост, на другом снимке она сидит спиной к камере, крупным планом показывая ягодицы.
"А хейтеры скажут фотошоп, а я скажу - "И вам доброе утро", - подписала под фото ягодиц артистка.
Не все подписчики положительно оценили формы и откровенные фото артистки – нашлись и те, кто обвинил ее в фотошопе, и назвал девушкой легкого поведения.
"Фото типичной шл*хи", "Не фотошоп, а фотожоп", "Идеальнейшее, сексуальное тело", "Если честно, то если бы моя мама выставила такую жопу, то мне бы было стыдно!", "Анна силиконовая королева инстаграма", - писали юзеры.
Ранее Анна Седокова возбудила фанатов громадным бюстом на фото.