Экс-участница "Танцев со звездами" показала на откровенном фото свои "арбузики"

22 января 2019, 00:34

Знаменитость отправилась отдыхать в Таиланд.

  • Анастасия Кумейко https://www.instagram.com/anastasia_domination/
  • Анастасия Кумейко https://www.instagram.com/anastasia_domination/
  • Анастасия Кумейко https://www.instagram.com/anastasia_domination/
  • Анастасия Кумейко https://www.instagram.com/anastasia_domination/
  • Анастасия Кумейко https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Таиланд, и засыпала сеть фото в бикини и местных развлечений.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась своими формами в купальнике у бассейна, топлес с желтым арбузом, и в шпагате на доске.

Она также поделилась секретом хорошего фото с отдыха.

"Глубокий вдох - выдох, задержка дыхания, напряженный пресс, прогибчик, заваленный горизонт и фото готово", - шутливо написала артистка.

Поклонники восхитились фигурой Кумейко, обратив особое внимание на ее декольте.

"Как аппетитно!", "Какие роскошные арбузики!", "Фигура невероятная!", "Сочная фотография и глаза красивые", "Ой. Какая красивая, сочная, позитивная фотография!", - писали фанаты.

Ранее Анастасия Кумейко сексуально изогнулась на камеру.

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Анастасия Кумейко
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