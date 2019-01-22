Экс-участница "Танцев со звездами" показала на откровенном фото свои "арбузики"

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Таиланд, и засыпала сеть фото в бикини и местных развлечений.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась своими формами в купальнике у бассейна, топлес с желтым арбузом, и в шпагате на доске.

Она также поделилась секретом хорошего фото с отдыха.

"Глубокий вдох - выдох, задержка дыхания, напряженный пресс, прогибчик, заваленный горизонт и фото готово", - шутливо написала артистка.

Поклонники восхитились фигурой Кумейко, обратив особое внимание на ее декольте.

"Как аппетитно!", "Какие роскошные арбузики!", "Фигура невероятная!", "Сочная фотография и глаза красивые", "Ой. Какая красивая, сочная, позитивная фотография!", - писали фанаты.

Ранее Анастасия Кумейко сексуально изогнулась на камеру.