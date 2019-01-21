"Фигура огонь!": Ани Лорак в мини-шортах с оголенным животом обратилась к фанатам

Певица поблагодарила за то, что уже 5 миллионов поклонников следят за ней в Instagram.
Украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой.
На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, в котором она поблагодарила поклонников за то, что они подписаны на ее страницу в соцсети,
"5 лимонов! Спасибо каждому за вашу любовь и поддержку! Счастье знать, что наша любовь взаимна!", - подписала ролик артистка.
На видео Лорак предстала в коротких джинсовых шортах и белой рубашке, завязанной на талии, которая оголяет живот.
Подписчики отметили, что певица для своих 40 лет выглядит отлично, и попросили чаще делиться фото в таких нарядах.
"Милый животик!", "Фигура огонь!", "Куколка, лучше, чем Барби!", "Наша любимая звездочка!", "Какой животик", - писали юзеры.
Ранее стала известна официальная дата развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.