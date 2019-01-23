Оголенные ягодицы и глубокое декольте: Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для журнала

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэди Купера, 33-летняя Ирина Шейк снялась в новой стильной фотосессии для журнала Paris Match magazine 2019.

Автором снимков стал знаменитый фотограф Alix Malka, с которым Шейке уже сотрудничала.

На фото Ирина позирует в необычных нарядах: корсет в виде мотоцикла, золотое боди с шлемом, перчаткой и массивным рукавом, а также в красном боди и шляпе в ковбойском стиле, расшитыми камнями.

"Вишенкой на торте" оказалось фото в длинном белом платье, в черных чулках и без нижнего белья – модель продемонстрировала свои ухоженные и подтянутые ягодицы.

Ранее Ирина Шейк восхитила Сеть фото в нижнем белье.