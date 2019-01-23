Смелый ракурс в откровенном купальнике: Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото

Кристина Асмус показала пикантное фото / https://www.instagram.com/asmuskristina/

Жена Гарика Харламова 30-летняя актриса Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото с отдыха на Мальдивах.

Знаменитость не делится в Instagram фото в нижнем белье или в бикини, а ее гардероб отличается элегантной сдержанностью. Поэтому кадр, на котором Асмус запечатлена на кровати с ярким макияжем в черном купальнике с оголенными ягодицами вызвал немалый ажиотаж.

"После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду", - подписала снимок знаменитость.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами, потребовав больше подобных фото.

"Ну наконец-то! Попа появилась. Давайте как Глюкоза - больше откровенностей!", "Можно было и голой, фигура супер", "Красивое, нежное, без пошлости фото", "Очень красивая и женственная", - писали юзеры.

Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах / https://www.instagram.com/asmuskristina/

Ранее Анна Седокова разозлила сеть пикантными снимками с отдыха.