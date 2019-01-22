Даша Астафьева "засветила" соски на откровенном фото

Даша Астафьева покорила сеть пикантным фото / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала снимки с пикантной фотосессии.

В Instagram знаменитость показала серию черно-белых фото, на которых она запечатлена в обтягивающем прозрачном платье, через которое просвечиваются ее соски. Образ она дополнила массивными серьгами с жемчужинок и стильными стрелками в макияже.

"Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды... Вот, почему, прежде чем сказать "да", я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы, заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля", - подписала снимок артистка.

Поклонники остались в восторге от фото, и засыпали Астафьеву комплиментами.

"Захотелось прикоснуться к вашим губам", "Идеальное тело! Идеальная женщина", "На это можно смотреть вечность", "Невероятно чувственное фото!", "Губы не наколоты, ресницы не приклеены, брови не набиты... Любуюсь, вот она красота!", - отреагировали фанаты.

Ранее полуголая Даша Астафьева показала пышную грудь на фото.