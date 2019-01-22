"Хватит возбуждать": Оля Полякова похвасталась попой в купальнике

Оля Полякова похвасталась своей попой / Instagram

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике в бассейне.

Артистка позировала на отдыхе, похвасталась снимком в Instagram и сообщила, что вернулась домой.

На фото исполнительница запечатлена стоящей у бортика бассейна, в центре внимания оказалась ее попа, которая оказалась над водой.

"Я дома! Соскучилась!...", — подписала снимок Полякова.

Фото певицы за час собрало более 8 тысяч лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей. "Хватит меня возбуждать. Ну имейте же совесть", — попросил yaroslavklimenchuk. "Вау, красотка", — написала an.astasiia4104. "Просто бомба, обожаю Вас", — поделилась мнением an_yta_maznova.

Ранее стало известно, что Олю Полякову во время отдыха в Таиланде "свалил" вирус. Певица поделилась, что чувствовала себя ужасно.