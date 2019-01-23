Девушка дня Instagram: участница кастинга в группу Serebro Лиза Корнилова

Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова https://www.instagram.com/kornilovaliza/
Лиза Корнилова - участница кастинга в группу Serebro. Девушке 18 лет, ее рост – 168 сантиметров. Она делится в Instagram стильными снимками с различных фотосессий, демонстрирует пышную грудь в нарядах с глубоким декольте и красуется фигурой в нижнем белье.
Лиза принимала участие в детском "Евровидении" как солистка группы "Треки", а также снималась в "Ералаше".