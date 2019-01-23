"Роскошное тело!": Леся Никитюк покорила сеть фото в мини-бикини

Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая ранее покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу, отправилась отдыхать на Мальдивы.

На фото в Instagram Никитюк покрасовалась снимком, на котором она позирует на фоне воды в черном купальнике, который выгодно подчеркивает постройневшую фигуру ведущей.

Подписчики засыпали Никитюк комплиментами, отметив красоту ее фигуры.

"Роскошное тело!", "Аппетитненько!", "Выглядите просто вау!", "Леся, ты действительно богиня", "Ого, похорошела!", "Идеальная женская фигура", "Очень похудела! Умничка", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк в ярком купальнике призналась, во сколько ей обходится отдых на Мальдивах.