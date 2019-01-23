Светлана Лобода "засветила" обнаженную грудь во время концерта в РФ

Светлана Лобода показала голые фото на концерте / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода 17, 18 и 20 января выступала в московском Crocus City Hall, и порадовала зрителей яркими и эпатажными номерами, костюмами и двухчасовым исполнением треков вживую.

36-летняя знаменитость устроила шоу, которое запомнили как звездные гости: Алла Пугачева, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Николай Басков,Лолита Милявская, так и фанаты, передает StarHit.

Лобода на больших экранах во время исполнения песни продемонстрировала фото, на которых она позирует топлес, прикрывая пышную грудь руками.

Поклонники заметили, что артистка быстро вернулась в прежнюю форму после рождения второй дочери.

Светлана Лобода показала "голые" фото / Фото: Пресс-служба

Светлана Лобода показала пикантные фото на большом экране / Фото: Пресс-служба

Ранее Светлана Лобода поделилась снимком после концертов в Москве.