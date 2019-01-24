Звезда "Дома-2" исполнила развратный танец на камеру

Водонаева сексуально станцевала на видео / Instagram

Российская телеведущая, прославившаяся также участием в реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева исполнила эротический танец под песню Bruno Mars – Gorilla.

На своей странице в Instagram знаменитость блеснула сексуальными формами в боди и черных ботфортах. В ролике Водонаева соблазнительно двигается, и местами ее танец напоминал движения из тверка.

"Надоело каре. П.с. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре", - подписала ролик Водонаева.

Подписчики разделились на два лагеря: одни напомнили Водонаевой, что у нее растет 8-летний сын, и каково ему смотреть на такие танцы мамы, другие же встали на защиту знаменитости.

"Ален, повезло вам с генетикой! Фигура божественна!", "Сын заценил видос? Позорище, только одним местом внимание можешь привлечь. Ничего нет кроме жопы и сисек", "Вульгарно и безвкусно", "Дикий секс вообще", "Хорошая фигура, не стыдно показать. Девки посмотрят и начнут худеть", - писали юзеры.

Ранее голая Алена Водонаева восхитили подписчиков своими "прелестями".