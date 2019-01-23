"Для порнухи самое то": Наташа Королева разочаровала сеть вульгарным нарядом

Наташа Королева разочаровала сеть вульгарным нарядом / instagram.com/koroleva__star

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, удивила сеть своим пошлым нарядом.

На своей странице в Instagram 45-летняя певица показала достаточно откровенное видео, на котором она танцует в черном корсете и комбинезоне, который просвечивается, и демонстрирует напоказ все изъяны фигуры артистки.

"Поиск образа для нового трека Петли Поцелуи!", - сообщила артистка.

Фанаты не оценили ни физическую форму артистки, ни ее наряд, отметив, что Королева их очень разочаровала дешевым образом.

"Порнуха какая-то", "Талию в три дня не объедешь", "Пухленькая. Корсет хорошо утягивает, но подмышками жирок вылезает. Не очень приодели на этот раз", "Фу, какая пошлость... Для порнухи самое то", "Разочаровала. Дешевая вульгарщина. Наташа, на тебя не похоже!", - писали юзеры.

Ранее Наташа Королева в бикини потрясла грудью на камеру.