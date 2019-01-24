Николай Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

Басков рассказал о сексе с Волочковой / https://www.instagram.com/nikolaibaskov/

Российский певец Николай Басков на протяжении двух лет встречался со скандальной балериной Анастасией Волочковой, пара вместе отдыхала на излюбленном курорте "королевы шпагатов" Мальдивах, и поражала сеть голыми фото оттуда.

Былые времена певец решил вспомнить на дне рождения Волочковой - он разоткровенничался с журналистами, передают "Дни.ру".

"Думаю, у Насти со мной в свое время был лучший в жизни отдых на Мальдивах", - похвастался артист.

На прямой вопрос сотрудников СМИ, был ли у него секс с Волочковой и Лопыревой, Басков захохотал, и лестно отозвался о балерине.

"Все у нас было! Мы же не бесполые создания, а живые люди! Волочкова, кстати, очень горячая, неподражаемая девушка", - признался Басков.

Также он добавил, что сейчас их связывают только дружеские отношения.

"Не бывает бывших отношений, а Настя — одна из тех девушек в моей жизни, с которыми сохранились теплые, дружеские отношения. С остальными как-то не сложилось", — признался артист.

Ранее стало известно, что экс-невеста Николая Баскова беременна: певец не является отцом ребенка.