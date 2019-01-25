Playboy создал коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина

Коллекция создана на основе популярных обложек журналов разных лет.
Легендарный глянцевый журнал для мужчин Playboy впервые за всю историю своего существования выпустил коллекцию женского нижнего белья.
Сексуальные комплекты компания разработала совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer. Коллекция называется Catch Me ("Поймай меня") и выполнена в винтажном стиле, передает издание The Sun.
Коллекция создана на основе популярных обложек журналов разных лет, у некоторых комплектов есть фирменный хвостик кролика с помпоном. Она поступит в продажу ко Дню святого Валентина.
Ранее "Главред" к юбилею Playboy подобрал галерею знаменитых красавиц, побывавших на обложках журнала.