"Сиси просто загляденье": Анна Седокова еле удержала пышную грудь в платье с глубоким декольте

Седокова показала пышную грудь / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, показала пикантное фото.

На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в красном платье с глубоким декольте, демонстрируя свою пышную грудь.

"Ну что ж. Начнем этот новый рабочий год так. Любимый Казахстан. Начало отличное", - подписала фото знаменитость.

Подписчики восхитились формами певицы, назвав ее сексуальной женщиной.

"Грудь вываливается", "Очень сексуальная!", "Сиси просто загляденье", "Седокова, конечно, это ходячий секс", "Горячая женщина", - писали юзеры.

Анна Седокова похвасталась декольте / https://www.instagram.com/annasedokova/?hl=ru

Ранее Анна Седокова разозлила сеть пикантными снимками с отдыха.