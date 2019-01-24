"Вот это сисяо": Тодоренко поразила пикантным фото

Регина Тодоренко поразила пикантным фото / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, порадовала поклонников пикантным фото. Она снялась в бежевом плаще, надетом, судя по всему, на голое тело.

Тодоренко у себя в Instagram анонсировала выход второго сезона своего шоу "Пятница с Региной" и поинтересовалась, каких гостей ждут ее подписчики. Многие попросили пригласить на шоу Настю Ивлееву и Лесю Никитюк.

Но не меньше чем будущие гости шоу подписчиков интересовала внешность ведущей. "А с такой грудью интересней", – пишет pavel_17568. "Вот это сисяо", – восторгается gorbachevalilya.

"О, сиси такие нормальные стали", – отметила horoshun_ulya. "Сисяо – огонь. Регина, Вы прекрасно выглядите! Здоровья Вашей семье и благополучия", – пожелала orlova_k_

"О, сиси появились", – пишет andreyvospominanie33. С ней госласен iurev.iurok: "Что-то сиськи подросли".

Ранее Регина Тодоренко рассказала шокирующие детали о своей беременности. Как оказалось, на 36-й неделе УЗИ показало, что малыш Регины сидит в неправильном положении – "попой к выходу". Поэтому она решила отправиться к остеопату.