Девушка дня Instagram: горячая модель и спортсменка Валерия Булушева

Валерия Булушева - модель, награжденная спортсменка-синхронистка. Девушка работает в Москве, часто снимается в фотосессиях в нижнем белье, роскошных нарядах и в стиле "ню".

У красотки практически идеальные параметры фигуры: 93-61-89. Кроме того, Валерия еще и умница – она увлекается поэзией, знает наизусть множество стихотворений.