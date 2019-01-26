"Попочка сладкая": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть голым фото

Знаменитость продемонстрировала свои формы без одежды.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Таиланд, и, видимо, пересидела на солнце.
На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала полностью обнаженную стройную фигуру, с шеи до ног обмазанную кремом от загара.
"Ну все, я спокойна, отдых пошел по плану. "Мисс Пантенол" в деле. Завтра день под зонтиком", - поделилась знаменитость.
Подписчики поделились своими ассоциациями, назвав ягодицы Кумейко "сладкими булочками", а белый крем – "сахарной пудрой".
"Идеальная фигура!", "Ну это просто идеальная девочка, просто таких не бывает", "Сссочно", "Попочка сладкая, припудренная", "Ухххх какие булочки с сахарной пудрой", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко показала на откровенном фото свои "арбузики".