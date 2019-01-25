Стальной пресс и аппетитная грудь: Джей Ло похвасталась точеной фигурой

Лопес показала аппетитные формы / Instagram Дженнифер Лопес

Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес покорила фанатов селфи в зеркале.

Снимок без макияжа и наложенных фильтров 49-летняя селебрити опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица со своим возлюбленным Алексом Родригесом организовали флешмоб – в течении 10 дней не есть сладкого.

Знаменитость сообщила, что уже 4-й день успешно держится подальше от конфет и булочек, и это заметно, считают фанаты: о таком прессе и тонусе мышц мечтают 20-летние девушки.

Ранее Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа.