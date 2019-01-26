"От груди остались одни слезы": Анфиса Чехова показала фото 20-летней давности

Ведущую на фото совсем не узнать: нет знаменитой пышной груди и округлых форм.
41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала архивное фото 20-летней давности.
На снимке, который знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в мини-юбке и полупрозрачной футболке. По словам Чеховой, тогда она весила всего 52 килограмма.
"Вы хотели увидеть меня 20-ти летнюю? Напросились. Мне здесь, конечно, чуть больше, лет 21-22. Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца. Весила 52 кг - на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены, в 90-х это было актуально", - поделилась Чехова.
Ведущая также призналась, что и настроение изменилось в худшую сторону – она всегда была голодной, злой и капризной. В таком весе Чехова продержалась один год, затем следовал срыв и булимия, во время которой она набрала 30 килограмм.
Поклонники признались, что сначала приняли Чехову за Эвелину Бледанс, и отметили, что сейчас ведущая выглядит в разы красивее.
"Сейчас Вы намного красивее! И выглядите моложе", "Сейчас ты прекрасна", "Не всем худоба идет, вам лучше пышкой", "Думала, это Эвелина Бледанс", - писали юзеры.
Вы хотели увидеть меня 20-ти летнюю? Напросились?? Мне здесь конечно чуть больше, лет 21-22. Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца. Весила 52 кг??♀️ на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слёзы? Предпочитала не раздеваться при свете??? Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены??♀️? в 90-х это было актуально?? Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: "Лучше будь снова толстой, но доброй"☺️ Про здоровье воообще молчу??♀️ Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками??♀️ я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было! Потому как не в худом теле Счастье, а в мудрой голове?? P.S. Кстати, в таком весе я продержалась 1 год. Дальше сорвалась и страдала булимией. Набрала 30 кг??♀️ С ТЕХ ПОР ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ И РЕКЛАМИРОВАТЬ КАКИЕ ЛИБО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!! #какмолодымыбыли #мои20 #юность
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