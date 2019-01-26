"От груди остались одни слезы": Анфиса Чехова показала фото 20-летней давности

Анфиса Чехова показала себя 20 лет назад / instagram.com/achekhova

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала архивное фото 20-летней давности.

На снимке, который знаменитость показала на своей странице в Instagram, она запечатлена в мини-юбке и полупрозрачной футболке. По словам Чеховой, тогда она весила всего 52 килограмма.

"Вы хотели увидеть меня 20-ти летнюю? Напросились. Мне здесь, конечно, чуть больше, лет 21-22. Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца. Весила 52 кг - на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены, в 90-х это было актуально", - поделилась Чехова.

Ведущая также призналась, что и настроение изменилось в худшую сторону – она всегда была голодной, злой и капризной. В таком весе Чехова продержалась один год, затем следовал срыв и булимия, во время которой она набрала 30 килограмм.

Поклонники признались, что сначала приняли Чехову за Эвелину Бледанс, и отметили, что сейчас ведущая выглядит в разы красивее.

"Сейчас Вы намного красивее! И выглядите моложе", "Сейчас ты прекрасна", "Не всем худоба идет, вам лучше пышкой", "Думала, это Эвелина Бледанс", - писали юзеры.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей.