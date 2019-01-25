"Чучело конторское": Свитолина поразила снимком для эротического календаря

Элина Свитолина показала фото для эротического календаря / instagram.com/elisvitolina

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на днях пробилась в 1/8 финала первого в 2019-м турнира Большого Шлема – Australian Open, поразила поклонников, снявшись для обложки эротического календаря журнала XXL.

Снимок спортсменка выложила у себя в Instargam, вызвав ажиотаж среди поклонников. Всего за пару часов он набрал более 18 тысяч лайков.

"А девушка созрела", – пишет timatt333. "Огонь фото, Эли!" – вторит vitt_t1. "Ох, уж эти татуировки", – отмечает shik.melissa. "Это мощно", – заверил gekayo20.

Однако снимок оценили не все подписчики Элины. "Чучело конторское", – прокомментировал фото пользователь ol_kc_ "Дичь", – пишет mishaelgoryaninov. "Глаза – жесть", – считает tiko083. "Опять фото в ванной..." – добавил yaremenkodenys.

Ранее Свитолина показала, как задорно крутит ягодицами на тренировке. Роликом спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

Также Свитолина показала стройную фигуру и прелести в юбке. Девушка, видимо, продолжает "кайфовать" от своей недавней победы в Сингапуре.