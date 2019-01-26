Девушка дня Instagram: украинская актриса и модель Алина Коваленко

Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
Алина Коваленко - украинская актриса театра и кино, модель. Девушка родилась родилась 28 мая 1992 года в Киеве, окончила Киевский национальный университет театра и кино им. Карпенко-Карого в 2017 году.
Рост красотки – 178 сантиметров, она снималась в рекламе, музыкальных клипах. Коваленко сыграла в картинах "Открытое окно" (Марина), "Голос из прошлого" (Даша), "Крепостная" (Ольга Родзевич), "Захар Беркут" (Росана) и др.