Девушка дня Instagram: украинская актриса и модель Алина Коваленко

26 января 2019, 10:37

У девушки 116 тысяч подписчиков в Instagram.

  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/
  • Алина Коваленко https://www.instagram.com/linakova/

Алина Коваленко - украинская актриса театра и кино, модель. Девушка родилась родилась 28 мая 1992 года в Киеве, окончила Киевский национальный университет театра и кино им. Карпенко-Карого в 2017 году.

Рост красотки – 178 сантиметров, она снималась в рекламе, музыкальных клипах. Коваленко сыграла в картинах "Открытое окно" (Марина), "Голос из прошлого" (Даша), "Крепостная" (Ольга Родзевич), "Захар Беркут" (Росана) и др.

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Девушка дня Instagram Алина Коваленко
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