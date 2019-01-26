Горячая модель засветила свои грудь и попу на откровенных фото

26 января 2019, 18:31

Девушка позировала в купальниках крайней степени открытости.

  • Синди Прадо Instagram Prado
  • Синди Прадо Instagram Prado
  • Синди Прадо Instagram Prado
  • Синди Прадо Instagram Prado
  • Синди Прадо Instagram Prado

Известная модель и звезда соцсетей Синди Прадо порадовала фанатов очередным откровенным фото в бикини.

Как видно из снимков, девушка позировала на пляже, показыва свое подтянутое и соблазнительное тело.

К слову, Прадо имеет кубинско-американские корни и трудится моделью с 18-ти лет. Она известна фотосессиями в глянцевых журналах FHM и Maxim's, а также участием в промо-кампании марки Wodka Vodka.

"Я рада всему тому чего достигла. Уже привыкла к фотосъемкам. На фотосессии мое тело как бы включает режим авто-пилот и я углубляюсь в разные размышления. Вы удивитесь, когда скажу , что когда соблазнительно смотрю в камеру, то на самом деле думаю, что буду есть во время ужина ", - рассказывала Прадо о своей работе журналистам.

Напомним, ранее украинская модель и подруга ДиКаприо похвасталась фигурой в мини-бикини.

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модель Instagram снимок бикини откровенные снимки
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