Вагина на замке: пышнотелая модель порадовала фанатов фотосессией в БДСМ-наряде

Известная красавица с широкой костью решила "отсняться" в очень провокативном виде.
В сети появились провокативные и пикантные снимки известной модели плюс-сайз Деми Роуз.
На фото, опубликованных в Instagram, 23-летняя девушка облачена в кожано-латексный костюм в стиле БДСМ, состоящий из трусов с высокой талией и бюстгальтера.
Автором провокативной фотосессии стал известный лондонский фотограф Дэнни Десантос.
Фанатов Роуз особенно завело пикантная деталь этого наряда - на трусах прямо в районе вагины находилась застежка-молния.
Напомним, ранее Деми Роуз поразила поклонников своим декольте, а также снялась в откровенном бикини.