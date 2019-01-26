Вагина на замке: пышнотелая модель порадовала фанатов фотосессией в БДСМ-наряде

В сети появились провокативные и пикантные снимки известной модели плюс-сайз Деми Роуз.

На фото, опубликованных в Instagram, 23-летняя девушка облачена в кожано-латексный костюм в стиле БДСМ, состоящий из трусов с высокой талией и бюстгальтера.

Автором провокативной фотосессии стал известный лондонский фотограф Дэнни Десантос.

Фанатов Роуз особенно завело пикантная деталь этого наряда - на трусах прямо в районе вагины находилась застежка-молния.

Напомним, ранее Деми Роуз поразила поклонников своим декольте, а также снялась в откровенном бикини.

