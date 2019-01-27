"Ах ты, бл*дища распутная": Волочкову жестко разругали за голое фото из бани с возлюбленным

Анастасия Волочкова / Instagram Волочковой

Скандальная российская светская львица (бывшая балерина) Анастасия Волочкова выложила предельно откровенное фото, сделанное в бане на открытом воздухе вместе со своим возлюбленным.

"Это новое место. И сегодня оно для нас двоих… Конек-Горбунок… Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь", - подписала она снимок в Instagram.

На снимке четко видно, что Волочкова обнажена и кокетливо прикрывает грудь банным веником. Ее обнимает мужская рука, однако разглядеть остальные части тела таинственного возлюбленного светской львицы никак невозможно.

Анастасия Волочкова / Instagram Волочковой

Снимок вызвал уже традиционные для Instagram Волочковой "бурления" в комментариях.

"Аренда для фото руки волосатого мужика. Продлевать будете?", "Ах ты, бл*дища распутная. Скоро уже тебя никто *бать не будет. Будешь одна в котле вариться", "Какая-то депрессивная рука вышла. Она то ли цепляется-помощи просит, то ли за собой в преисподнюю тащит. На безрыбье и альфонсу рада!", "Ее дырку так просто не отмоешь", - написали интернет-пользователи.

Напомним, ранее Волочкова не удержала грудь в тесном купальнике, а также взорвала Сеть совместным фото с другой одиозной деятельницей российского шоу-бизнеса - Ольгой Бузовой.