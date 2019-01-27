"Тошнит от фото в трусах": Каменских обругали фанаты за очередное откровенное фото

Настя Каменских и ее шоу-балет / instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, сейчас активно раскручивающая свою сольную карьеру под псевдонимом NK, показала новое откровенное фото.

На снимке, опубликованном на странице певицы в социальной сети Instagram, она запечатлена в откровенном наряде - белоснежном симбиозе обтягивающего боди и кофты.

"Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать", - написала Каменских.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Снимок вызвал шквал негативных комментариев.

"Как может эта голож*пая сидеть в жюри и давать кому то свои поучения. Но умные же уехали - остались только эти "эти певицы" Вроде бы, голос есть, а мозгов..."; "Красава. Но уже тошнит от фото в трусах. У Вас же голос! Вы талант. А попу оставьте для любимого"; "Конечно мы все знаем, что Настя Ж*пенских любит рисоваться своей ж*пенских. Позорище украинского шоу-бизнеса"; "Проститутка", - всласть поиздевались подписчики певицы.

Напомним, ранее Каменских заинтриговала поклонников откровенным "беременным" снимком, а также вызвала яростные споры из-за своего декольте.