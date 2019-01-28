"Нормальный у тебя поплавок торчит": участница ''Танців з зірками'' похвасталась голым фото и отдельно – пятой точкой

Анастасия Кумейко выложила голое фото / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко выложила у себя в Instagram весьма пикантное фото и видео.

На снимке она позировала в ванной полностью голой. Единственным прикрытием были для Насти лепестки цветов.

"Как же я хотела такую фотографию. Но вода была очень холодная и, для того, чтобы получить пенку, я вылила весь гель для душа, шампунь и кондиционер, который нашла в номере…", – поделилась с подписчиками Кумейко.

Также она выложила видео, где плавает на животе. Подписчики высоко оценили пятую точку красотки.

"Ты просто божественна, мы тебя любим", – написал пользователь shervonets69. "Огонь! Нюансы все сделали еще прекрасней!" – прокомментировал фото antonythebosssoprano.

"Нормальный у тебя поплавок торчит", – написал lebovskym. "Какая ты сексуальная, жесть", – сделал комплимент viktorvybornyi. "Какая попа", – отметил andrey_realtor.

Ранее артистка продемонстрировала полностью обнаженную стройную фигуру, с шеи до ног обмазанную кремом от загара.