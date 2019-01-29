"Знойная женщина": Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото

Платье знаменитости так и норовило соскользнуть с плеч.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович покорила поклонников жарким образом.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном кружевном платье с очень глубоким декольте. На фото видно, что наряд едва держится на плечах артистки, словно вот-вот обнажит ее грудь.
Поклонники восхитились красотой Семенович, обратив особое внимание на ее декольте.
"Анечка, грудь у вас роскошная", "Вот что значит роскошная девушка", "Какие сладкие булочки", "Аня, ну просто здесь огненная Кармен", "Знойная женщина", - писали юзеры.
Ранее Анна Семенович покрасовалась с символом 2019 года.