"Знойная женщина": Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото

Анна Семенович похвасталась пышным бюстом / https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=uk

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович покорила поклонников жарким образом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном кружевном платье с очень глубоким декольте. На фото видно, что наряд едва держится на плечах артистки, словно вот-вот обнажит ее грудь.

Поклонники восхитились красотой Семенович, обратив особое внимание на ее декольте.

"Анечка, грудь у вас роскошная", "Вот что значит роскошная девушка", "Какие сладкие булочки", "Аня, ну просто здесь огненная Кармен", "Знойная женщина", - писали юзеры.

Ранее Анна Семенович покрасовалась с символом 2019 года.