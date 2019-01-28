"Отпарили" Настю": Волочкова показала видео из бани топлес с двумя мужчинами

Волочкова побывала в бане с двумя мужчинами/ https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова возмутила сеть видео с бани.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она сидит в помещении топлес, прикрывая грудь веником. Причем со стороны спины ее похлестывали вениками же двое крепких мужчин в одних банных полотенцах.

"Вы знаете, я парюсь очень жестко, потому что с 13-ти лет и баня и ледяная купель стали главным восстановлением моих сил и энергии. В банях по всей России меня называют "гроза банщиков", - писала Волочкова.

Подписчики возмутились такому пошлому ролику, и засомневались в адекватности балерины.

"Ну, видимо, два Ивана там четко все сделали. Вот от шока отойти не может, видимо, никто ее так не "парил" вдвоем, как они", "Отпарили" Настю", "Кроме бани, шпагата и алкоголя ты больше ни на что не способна уже", "Обалдеть, такое показывать. Хватит париться. Это все пошло. Вы как будто корону одели, что вам все можно, но ведь это и дети, подростки смотрят", "Отписываюсь от этой порнухи… Муж один раз фото увидел и сказал - фу, гадость, озабоченная баба, из трусов выпрыгивает, чтобы внимание привлечь", - писали юзеры.

Ранее Анастасию Волочкову жестко разругали за голое фото из бани с возлюбленным.