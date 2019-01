"Отпарили" Настю": Волочкова показала видео из бани топлес с двумя мужчинами

В этом видео качество лучше, чем в репосте.? Просто выразила восхищение волшебным местом @andreevskie_bani ??? Я ценитель искусства парения и работу ребят оценила по достоинству и профессионализму.??Эта парная располагает двумя пологами и очень удобно осуществлять парение вдвоем одновременно. И вообще, это классный семейный клуб.?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #русскаябаня

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 27, 2019 at 2:55am PST