Красавица-подруга новичка "Барселоны" побаловала фанатов ухоженными прелестями на фото

У новичка каталонцев Френки де Йонга куча причин, чтобы восхищаться своей возлюбленной.
Гранду европейского и испанского футбола, клубу "Барселона", удалось выиграть конкуренцию с "Пари Сен-Жермен" за юного и перспективного полузащитника амстердамского "Аякса" Френки Де Йонга.
Как сообщают нидерландские СМИ, весьма ощутимую роль в прогрессе хавбека сыграла его возлюбленная − Микки Кимени.
20-летняя девушка сама несколько лет занималась профессиональным спортом, играя в хоккей на траве за клуб "Ден Бош." Однако сейчас Кимени приостановила спортивную карьеру и полностью погрузилась в отношения с Де Йонгом.
Не забывает девушка и публиковать на своей странице в социальной сети Instagram фото различной степени откровенности.
Напомним, ранее жена игрока "Динамо" лукаво сверкнула попой в фотосессии.