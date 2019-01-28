Красавица-подруга новичка "Барселоны" побаловала фанатов ухоженными прелестями на фото

Гранду европейского и испанского футбола, клубу "Барселона", удалось выиграть конкуренцию с "Пари Сен-Жермен" за юного и перспективного полузащитника амстердамского "Аякса" Френки Де Йонга.

Как сообщают нидерландские СМИ, весьма ощутимую роль в прогрессе хавбека сыграла его возлюбленная − Микки Кимени.

20-летняя девушка сама несколько лет занималась профессиональным спортом, играя в хоккей на траве за клуб "Ден Бош." Однако сейчас Кимени приостановила спортивную карьеру и полностью погрузилась в отношения с Де Йонгом.

Не забывает девушка и публиковать на своей странице в социальной сети Instagram фото различной степени откровенности.

Напомним, ранее жена игрока "Динамо" лукаво сверкнула попой в фотосессии.