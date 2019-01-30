"Ох и жарко стало": украинская телеведущая завела фанатов пикантными фото

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук показала новые фото со стильной фотосессии.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых она позирует в разных купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

На одних фото Крук предстала в телесном купальнике с принтом, на других продемонстрировала всю красоту своего тела в золотистом купальнике и с ярким макияжем.

Подписчики расхвалили формы ведущей, и оставили десятки комплиментов.

"Ох и жарко стало посреди зимы, девушка с суперсексуальной фигуркой, просто пожар", "Это очень эротично", "Какие ножки", "Тело огонь!", - писали юзеры.

Ранее Валерия Крук покорила горячей фотосессией.