Вера Брежнева покрасовалась оголенная в ванной

Брежнева показала фото с отдыха / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева покорила фанатов фото с отдыха на Мальдивах.

36-летняя певица на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена лежа оголенной в ванной с белым полотенцем на голове и в солнцезащитных очках.

"Я хотела попасть на эти острова много лет... И вот наконец-то появилась возможность, сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives. И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. Правда один уже прошел. Ps: да, ванна стоит на улице", - написала артистка.

Поклонники пожелали артистке хорошего отдыха, и расхвалили ее за снимок.

"Ваууу, Вера. Божественно", "Красотка, как куколка", "Как всегда прекрасна, хорошего отдыха", "А муж?", "Какое замечательное фото... Нет надутых губ, позы на одной ножке, а видно, что человек действительно приехал отдохнуть и получить удовольствие", - писали юзеры.

Вера Брежнева похировала голышом в ванной / https://www.instagram.com/ververa

Ранее дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике.