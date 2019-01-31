Британская "Ким Кардашьян" показала сочные ягодицы в латексе

Деми Роуз показала пикантное фото / https://www.instagram.com/demirosemawby

Известная британская модель Деми Роуз, которую из-за пышных форм называют британской "Ким Кардашьян", похвасталась на камеру своими аппетитными ягодицами.

На своей странице в Instagram модель показала фото, на котором позирует к камере в полуобороте, демонстрируя оголенные ягодицы в черном латексном костюме в стиле БДСМ, состоящем из высоких трусов и бюстгальтера.

Образ она дополнила распущенными волосами, неброским макияжем и черных босоножках на высоком каблуке с красной подошвой.

Поклонники оценили снимок в 200 тысяч лайков, и оставили сотни восторженных комментариев.

Деми Роуз похвасталась аппетитными ягодицами / https://www.instagram.com/demirosemawby

Ранее Деми Роуз порадовала фанатов фотосессией в БДСМ-наряде.