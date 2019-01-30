"Прелесть вкусная и попа красивая": Астафьева восхитила фанатов фото с отдыха

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская поп-певица Даша Астафьева (прославившаяся участием в группе NikitA) порадовала своих фанатов очередным снимком.

На фото, опубликованном в соцсети Instagram, исполнительница возлегает облаченной в пижаме на кровати в коттедже, расположенном на популярном горнолыжном украинском курорте Буковель. При этом Астафьева не удержалась и немного отклячила свои ягодицы.

"Ход конем: одеваться пол часа во всю лыжную экипировку, пойти позавтракать, разок спуститься с горки, и вернуться домой", − подписала она фото.

Подписчики пришли в восторг от снимки и закидали певицу комплиментами. "Прелесть вкусная и попа красивая", "Секси", "Дашка ты милашка", "Приятного отдыха! Такая домашняя и уютная как мама", "Ох*енная", − написали они.

Напомним, ранее Астафьева засветила соски на откровенном фото, показала пикантные снимки с отдыха и аппетитные формы в бикини.