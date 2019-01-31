"Такая сладенькая": Даша Астафьева показала аппетитные формы на пикантных фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева покорила фанатов новой пикантной фотосессией.

На своей странице в Instagram знаменитость показала серию снимков, на которых она позирует в обтягивающем платье в бельевом стиле, дополненном кожаным корсетом, которое выгодно подчеркивает ее грудь. Также певица примерила кожаные браслеты и похвасталась длинными волосами.

Поклонники оставили певице десятки комплиментов, расхвалив ее фигуру.

"И создал Бог идеал, и дал ему название Дарья", "Вы такая сладенькая, мне даже больше нравится, чем все эти натренированные жилистые инстатети", "Ну такая сочная", "Фигурка у вас бомбезная, любая женщина мечтает об этом", "Огоо! Что-то новенькое! Очень классно и вкусно!", - восхищались фанаты.

Ранее Даша Астафьева "засветила" соски на откровенном фото.