Голая на фоне моря: экс-подруга Ди Каприо разделась на отдыхе

Нина Агдал показала откровенное фото / https://www.instagram.com/ninaagdal

Экс-возлюбленная голливудской звезды Леонардо Ди Каприо, модель и звезда соцсетей, 26-летняя Нина Агдал

На своей странице в Instagram девушка поделилась эротическим фото: она позирует на утесе на фоне воды полностью обнаженная. Интимные места модель на снимке даже не думала прикрывать – она подняла руки вверх.

Однако, за такие откровенные фото Instagram может заблокировать ее аккаунт, и Агдал могла бы потерять свою миллионную аудиторию, потому и прикрыла эмоджи-поцелуйчиками свои интимные места.

Нина Агдал покрасоваласьс голышом / https://www.instagram.com/ninaagdal/

Ранее Нина Агдал "сверкнула" грудью на экзотических островах: опубликованы откровенные фото.