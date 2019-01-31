"А Анька без трусов": Седокова не надела на концерт нижнее белье

Певица смело отплясывала и сексуально двигалась.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, вновь нарвалась на критику от пользователей соцсети.
На своей странице в Insragram артистка показал фото и видео с небольшого концерта на "Русском Радио".
Певица для мероприятия выбрала стильный образ: черный топ и длинную юбку с высокой талией, по бокам расшитую камнями и с разрезами. Похоже, что под такой наряд певица не надела нижнего белья.
Подписчики не только разнесли провальный наряд певицы, но еще и "прошлись" по ее вокальным данным, посоветовав ей взять уроки вокала.
"Это костюм вам вообще не сел никак, лишь только ваш лишний вес показал. У вас вещей много, которые нужно было носить. Но это больше не одевайте, это просто ужас", "Над голосом надо бы поработать...", "Вообще голоса нет, одно мычание. Лучше б под фанеру пела", "А Анька без трусов", "Зад стал тяжеловат! И даже юбка "умная" не спасает!" - критиковали юзеры.
Ай ай ай как было ??? сегодня на @russkoe_radio Надеюсь, вы слушали и смотрели наш концерт. Скоро полная версия на @ru_tv #SantaBarbara А дальше были танцы... Спасибо моим музыкантам #люблю и самому родному зрителю ❤️ #бесконечно А какая песня больше всего тебе понравилась?
Ранее Анна Седокова шокировала сеть формами в откровенном наряде.