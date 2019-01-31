Топлес с полуобнаженным мужчиной: Кара Делевинь разделась для рекламной кампании

Кара Делевинь снялась толплес для рекламной кампании / https://www.instagram.com/olivier_rousteing/

26-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь снялась топлес в новой рекламной кампании для Balmain.

Новый рекламный снимок выложили на официальной странице бренда в Instagram.

На черно-белом снимке модель позирует с креативным директором модного дома 33-летним Оливье Рустеном, оба обнажены до пояса. Рустен руками держит грудь Кары.

Пара повторила знаменитую фотографию 1993 года певицы Джанет Джексон и ее мужа Рене Элизондо (развелись в 2000 году) для журнала Rolling Stone.

Делевинь снялась топлес для рекламной кампании / https://www.instagram.com/olivier_rousteing/

Делевинь и Рустен воссоздали фото Джанет Джексон и ее мужа / https://www.instagram.com/olivier_rousteing/

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