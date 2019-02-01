"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде

Лобода покрасовалась в стильном наряде / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода завела сеть своим внешним видом.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото с концерта. На снимке она запечатлена в мини-платье с пайетками с глубоким декольте, которое слегка обнажило грудь певицы.

Поклонники расхвалили стройные ноги знаменитости, и поинтересовались у Лободы о наличии нижнего белья.

"Ножки прекрасны", "Лифчик забыла одеть?", "Отличное платье", "Нет слов, красавица", "Просто фантастическая", - писали юзеры.

Светлана Лобода покорила сеть откровенным образом / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Ранее сеть распекла Лолиту за матерное восхваление Лободы.