"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде

Певица показала фото с концерта.
Украинская певица Светлана Лобода завела сеть своим внешним видом.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото с концерта. На снимке она запечатлена в мини-платье с пайетками с глубоким декольте, которое слегка обнажило грудь певицы.
Поклонники расхвалили стройные ноги знаменитости, и поинтересовались у Лободы о наличии нижнего белья.
"Ножки прекрасны", "Лифчик забыла одеть?", "Отличное платье", "Нет слов, красавица", "Просто фантастическая", - писали юзеры.
Ранее сеть распекла Лолиту за матерное восхваление Лободы.