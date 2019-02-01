"Забрали зубы": Катя Лель поделилась жуткими деталями о встрече с НЛО

1 февраля 2019, 13:44

Певица утверждает, что в подростковом возрасте встретилась с пришельцами.

Катя Лель
Катя Лель вспомнила о связи с НЛО / https://www.instagram.com/katyalelofficial/

Известная российская певица Катя Лель шокировала сеть признанием о контакте с пришельцами и преследованием ее НЛО.

Исполнительница хита "Муси-Пуси" рассказала в интервью порталу Super.ru, что в возрасте 16 лет она встретилась с НЛО. По словам певицы, она с сестрой и мамой сидела за столом в своем доме, и вдруг они все увидели свечение за окном. О том, что произошло дальше, артистка не помнит, но, когда она очнулась, у нее пропали зубы.

"Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови, расстояние, как будто зуба четыре или пять — пусто. Я стала слышать голоса, которые больше никто не слышал", - призналась Лель.

Певица считает, что зубы – это такой чип, "по которому можно прочитать все". После такого случая к семье пришла целая делегация уфологов.

"Я открываю калитку, и они читают свои записи, где каким-то образом была достоверная информация: в 21:30 с планеты такой-то были взяты зубы у Кати Чуприниной шестнадцати лет, по такому-то адресу, для эксперимента", - вспомнила певица.

Спустя девять дней пришельцы снова объявились, но в этот раз забрали Лель с собой на корабль.

"Тут я вижу ботинки, очень красивый мужской голос, человеческий облик, лет тридцати, он подходит ко мне, берет меня за руку и говорит: "Ну что, Катя, ты готова?" — "К чему готова?" — "Ну разве мы тебя недостаточно подготовили?" — и тут я понимаю, что все эти вещие сны, которые я вижу с 14 лет, все это было из-за этого", - рассказала артистка.

После этого разговора она очнулась у себя в спальне. Певица утверждает, что всю жизнь ее преследует НЛО, это заметила и ее семья.

"Я их снимаю на видео. Они просто пасут, следят за мной. Я думаю, почему я одна сумасшедшая, почему больше никто этого не видит? Я даже мужу и дочери говорю: "Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я", - отметила артистка.

Ранее в США крупным планом засняли НЛО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Катя Лель
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:45
Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в феврале-2019
14:35
"Дай Бог ему здоровья": политолог объяснил, почему Трамп полезен Украине Видео
14:30
"Антинародный проект": в Севастополе взбунтовались из-за новой "стройки века"
14:21
Эксперт назвал вероятную главную цель хакеров на выборах-2019 Видео
14:04
"Настойчиво приближаемся к весне": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля Видео
13:44
"Забрали зубы": Катя Лель поделилась жуткими деталями о встрече с НЛО Видео
13:33
В поджоге венгерского центра на Закарпатье нашли российский след - The Guardian
13:18
"Много ножевых ранений": в Киеве посреди улицы нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
13:00
"Королева ночи" Оля Полякова представила новый мини-альбом Видео
12:57
"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВ Видео
12:55
Болгария и Россия построят газопровод в обход Украины
12:53
Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства Видео
12:48
Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас
12:33
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве Видео
12:27
"Защита прав верующих" в Украине: в Кремле прокомментировали новую угрозу Путина Видео
12:13
Bloomberg назвал две причины, почему Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе
12:11
"Наравне с Леди Гагой и Адель": Джамала выпустила новый англоязычный трек Видео
11:59
В РФ завели дело из-за смерти российского боевика "ЛНР" в украинской тюрьме
11:45
Ксения Собчак впервые показала лицо сына
11:34
В России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного Донбасса
11:33
Синоптик спрогнозировала погодные неприятности в Киеве Видео
11:28
"Новый год, новая я": Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге
11:07
Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты Видео
11:07
От выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы - Rzeczpospolita
11:06
"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде
11:02
От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля Видео
10:58
Коммунальный сюрприз: киевлян "порадовали" новым тарифом на воду Видео
10:39
В окружении Трампа заговорили о привлечении Януковича к примирению на Донбассе Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель с привлекательной фигурой Кайро Двек Фото
10:28
Кража картины "Ай-Петри. Крым": выяснилось, кого и как наказали в Третьяковке Видео
09:57
Всплеск магнитных бурь в феврале: синоптик дала совет, как уберечься Видео
09:43
Если к власти придут популисты, Украину ждет третий Майдан мнение
09:35
"ОСы нанесли значительный урон": офицер "Штирлиц" назвал потери "Л/ДНР" за январь
09:29
Стало известно о проблемах при создании нового украинского зенитно-ракетного комплекса Видео
09:05
"Осеннее тепло": какая погода в Киеве ожидается в первые дни февраля Видео
09:01
Путин проигрывает бой с Трампом в Венесуэле – эксперт
08:56
Еще один футболист донецкого Шахтера уехал в Россию
08:40
"Запуск диверсантов Госдепа": блогер указала на интересную деталь насчет Крымского моста Видео
08:32
Захват украинских моряков: Волкер анонсировал новые санкции против РФ Видео
08:25
Петр Алексеевич в панике пошел ва-банк мнение
08:15
Народный синоптик предупредил о резком потеплении в Украине Видео
07:50
"Без насилия": на Волыни нашли мертвыми мать с полуторагодовалым сыном Видео
07:33
Что подарить парню на 14 февраля Видео
07:25
"Наркет на Audi": в Киеве иномарка протаранила три авто, есть жертва Фото Видео
07:14
Кто может поставить Путина на место: эксперт назвал три фамилии
06:58
Гороскоп на февраль-2019: Тельцы словят удачу за хвост, а Овнов ждет апокалипсис
06:37
Повторит ли Порошенко судьбу Януковича мнение
06:10
Тайна девятой планеты: ученые рассказали о загадочной Нибиру Видео
05:56
Три опасных дня: астролог предупредил, что нельзя делать 1-3 февраля
05:31
День сурка 2019: почему надо зажечь свечи и о чем нужно думать для привлечения денег и любви Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться