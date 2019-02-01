"Забрали зубы": Катя Лель поделилась жуткими деталями о встрече с НЛО

Катя Лель вспомнила о связи с НЛО / https://www.instagram.com/katyalelofficial/

Известная российская певица Катя Лель шокировала сеть признанием о контакте с пришельцами и преследованием ее НЛО.

Исполнительница хита "Муси-Пуси" рассказала в интервью порталу Super.ru, что в возрасте 16 лет она встретилась с НЛО. По словам певицы, она с сестрой и мамой сидела за столом в своем доме, и вдруг они все увидели свечение за окном. О том, что произошло дальше, артистка не помнит, но, когда она очнулась, у нее пропали зубы.

"Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови, расстояние, как будто зуба четыре или пять — пусто. Я стала слышать голоса, которые больше никто не слышал", - призналась Лель.

Певица считает, что зубы – это такой чип, "по которому можно прочитать все". После такого случая к семье пришла целая делегация уфологов.

"Я открываю калитку, и они читают свои записи, где каким-то образом была достоверная информация: в 21:30 с планеты такой-то были взяты зубы у Кати Чуприниной шестнадцати лет, по такому-то адресу, для эксперимента", - вспомнила певица.

Спустя девять дней пришельцы снова объявились, но в этот раз забрали Лель с собой на корабль.

"Тут я вижу ботинки, очень красивый мужской голос, человеческий облик, лет тридцати, он подходит ко мне, берет меня за руку и говорит: "Ну что, Катя, ты готова?" — "К чему готова?" — "Ну разве мы тебя недостаточно подготовили?" — и тут я понимаю, что все эти вещие сны, которые я вижу с 14 лет, все это было из-за этого", - рассказала артистка.

После этого разговора она очнулась у себя в спальне. Певица утверждает, что всю жизнь ее преследует НЛО, это заметила и ее семья.

"Я их снимаю на видео. Они просто пасут, следят за мной. Я думаю, почему я одна сумасшедшая, почему больше никто этого не видит? Я даже мужу и дочери говорю: "Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я", - отметила артистка.

Ранее в США крупным планом засняли НЛО.