"Красотка растет": Светлана Лобода показала стильную дочь

Лобода показала стильные фото со старшей дочерью / lobodaofficial/instagram

Украинская певица Светлана Лобода покорила сеть серией фото со своей 7-летней дочерью Евангелиной.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость и ее дочь похвастались похожими стильными total black нарядами: обе были одеты в блузки, кожаные куртки, черные штаны и широкополые шляпы. Из обуви певица предпочла туфли на каблуке с открытым носком, а Ева выбрала стильные ботинки.

"Обожаю эту маленькую девочку", - подписала фото певица.

Поклонники отметили, что Ева растет красавицей, и расхвалили девочку.

"Очень красивая доченька у Вас!", "Две милашки - очаровашки", "Похожа очень на маму, а волосы у малышки вообще шик!", "На стиле", "Красотка растет", "Лучшая подружка подрастает, берегись мамин гардероб!", - писали юзеры.

Отметим, что Лобода - мама двоих детей: 7-летней Евы, которую родила от хореографа Андрея Царя, и маленькой девочки Тильды - певица 24 мая стала мамой во второй раз.

Ранее Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде.