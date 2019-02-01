"Трясла своими арбузами": полуголая красотка из "НеАнгелов" шокировала поклонников танцами под Бузову

Слава Каминская шокировала поклонников танцами под Бузову / instagram.com/babaslavka

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала поклонников своим признанием, что танцевала под Ольгу Бузову.

У себя в Instagram она выложила фото, на котором запечатлена в весьма пикантном виде – в одном нижнем белье.

"Танцевала под Бузову. А вы?" – подписала она фото.

Подписчики высоко оценили внешность певицы, но вот совсем не оценили ее музыкальный вкус.

"Шикарная фигура", "Стройняшка", "Ваша фигура просто идеальна", "Слава, Вы вообще не едите? Фигура – огонь", "Родить 2 детей и иметь такую фигуру. Мечта", – пишут пользователи.

А вот что касается выбора песни, то Славе порекомендовали протереть уши святой водой.

"Слава, зачем? Протрите уши святой водой", "Тьфу, свят, свят под "такое" г*вно разве танцуют???", "Та не дай Бог", "Трясла своими арбузами", "Бузову вообще для здоровья опасно слушать", – заявили люди.

Ранее группа "НеАнгелы" засыпала сеть фото в бикини. Артистки совместили работу с отдыхом.

Напомним, Слава Каминская показала архивные фото до пластической операции. Артистка ранее признавалась, что сделала ринопластику и увеличила грудь.