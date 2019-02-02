"Хочу тебя затискать": Грэм похвасталась откровенными фото с мужем

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась с подписчиками своего блога архивными фото с супругом, которые были сделаны девять лет назад накануне свадьбы.

"Я скучаю по тебе! Мы сделали это фото, прежде чем поженились девять лет назад. Ты мой самый лучшый человек во всем мире – не могу дождаться, чтобы "затискать" тебя!", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Как известно, с видеооператором Джастином Ирвином модель начала встречаться в 2009 году. Свадебная церемония пары состоялась в 2010 году.

Грэм поделилась иллюстрированными воспоминаниями нежностей с супругом, когда они еще были в статусе парня и девушки. На некоторых снимках манекенщица снялась без макияжа, в домашней одежде и обстановке, однако с невероятно счастливым блеском в глазах.

Читайте такжеПышнотелая модель Эшли Грэм показала сексуальные формы в бикиниПара уже девять лет вместе, супруги много путешествуют и часто посещают светские мероприятия. Однако о рождении совместного ребенка пока не задумываются. Также 31-летняя манекенщица призналась, что они с мужем стараются как можно чаще заниматься сексом.

"Я верю, что секс действительно полезен для здоровья. Мы с мужем стараемся чаще заниматься любовью, потому что это поднимает настроение и влияет на общий тонус жизни. Я чувствую себя счастливее, энергичной и активной ... и не хочу этого скрывать", – рассказывала пышнотелая красотка.

Ранее Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах.