"ТемаСисекнераскрыта": Брежнева на видео для фанатов прошлась без лифчика

Вера Брежнева / Instagram /Ververa

Известная украинская поп-певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала фанатов откровенным видео к своему Дню рождения - 3 февраля.

В ролике, выложенном в Instagram, певица идет по пляжу на Мальдивах в одной юбке с длинным шлейфом. Обнаженную грудь Брежнева кокетливо прикрывает рукой.

Естественно, что видео вызвала шквал откровенных комментариев, явно написанных пользователями Сети в несколько возбужденном состоянии.

"Верка хороша", "#ТемаСисекнераскрыта", "Где титьки на видео?", "Богиня, безупречна!", "Скоро нечего скрывать станет. Молодец, Вера. Так держать! Ждем откровенные фото. Ну сколько можно - то ноги, то спину", - написали они.

Напомним, ранее Вера Брежнева в бикини хвасталась фигурой, а также показала шикарные шикарные новогодние фото с супругом - Константином Меладзе.