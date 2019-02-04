Девушка дня Instagram: тату-модель Екатерина Халикова

Екатерина Халикова – модель из Екатеринбурга, Россия. Вся спина, ягодицы и ноги девушки покрыты татуировками.

Красотка обладает стройной фигурой, которую демонстрирует на популярных курортах в бикини, устраивает фотосессии в нижнем белье.