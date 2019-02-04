Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото в туалете

Певица в очередной раз похвасталась своей "попой как у Ким"
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских нарвалась на критику от фанатов из-за провокационного фото в уборной.
Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в ванной комнате на фоне биде в черном топе и спущенных штанах, демонстрируя свои ягодицы.
"Попа как у Ким" скоро", - написала артистка, видимо, намекая вскоре на выход клипа на популярную песню.
Подписчики возмутились такой позе и месту для фото, и раскритиковали певицу за чрезмерную откровенность.
"Зачем? В туалете фоткаться с приспущенными штанами?", "Сколько можно зад выкладывать?", "Та за*бала. Мы все и так поняли, что у тебя пока как орех, сколько можно?", "Да что ж это такое, удовлетворите женщину!", "Это позор", "Забыла штаны одеть", - писали юзеры.
Ранее фанаты заявили, что Настя Каменских тайно вышла замуж.