Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото в туалете

Настя Каменских вновь показала свои ягодицы / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских нарвалась на критику от фанатов из-за провокационного фото в уборной.

Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в ванной комнате на фоне биде в черном топе и спущенных штанах, демонстрируя свои ягодицы.

"Попа как у Ким" скоро", - написала артистка, видимо, намекая вскоре на выход клипа на популярную песню.

Подписчики возмутились такой позе и месту для фото, и раскритиковали певицу за чрезмерную откровенность.

"Зачем? В туалете фоткаться с приспущенными штанами?", "Сколько можно зад выкладывать?", "Та за*бала. Мы все и так поняли, что у тебя пока как орех, сколько можно?", "Да что ж это такое, удовлетворите женщину!", "Это позор", "Забыла штаны одеть", - писали юзеры.

Настя Каменских оголила ягодицы на селфи / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее фанаты заявили, что Настя Каменских тайно вышла замуж.