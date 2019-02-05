Украинская модель "засветила" грудь в прозрачном наряде

Украинская топ-модель Алина Байкова, которая живет в США, и общается со знаменитым актером Леонардо Ди Каприо, участвовала в модном показе на Ukrainian Fashion Week.

30-летняя модель на своей странице в Instagram выложила снимки, на которых она позирует в комбинезоне от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой в сетку со стразами, высокими трусами и без бюстгальтера.

Поклонники засыпали модель комплиментами, расхвалив ее бюст.

"Мадам, вы очаровательны! Секси!", "Самая шикарная грудь, Вы прекрасны!", "Нереальная красота", - писали юзеры.

Ранее Алина Байкова похвасталась фигурой в мини-бикини.