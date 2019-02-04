"Не грудь, а силиконовое вымя": Ани Лорак разнесли за глубокое декольте

Ани Лорак сообщила, что начала записывать новый альбом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, получила очередную порцию критики из-за новых фото.

На своей странице в Instagram певица поделилась парой снимков, на которых она позирует на кухне с чашкой чая в светло-серых джинсах и белой кофте с глубоким декольте.

"Утренний кофе и на студию! Приступаю к записи нового альбома!", - написала артистка.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни отметили, что после развода с мужем она заметно похорошела, другие же обратили внимание на ее глубокое декольте.

"Почему все девушки после развода значительно хорошеют?", "Опять нафотошопили капец", "Каролина, у вас шикарная грудь, но почему вы ее постоянно выставляете? Иногда уже противно видеть ваши сиськи", "Силикон это, а не грудь. Раньше ее не было, а потом вдруг бах и выросла вдруг", "У нее не грудь, а силиконовое вымя!", "Очень ждем новый альбом, восхитительная красотка", "Она шо, сиськи вставила?", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак впервые показалась на публике после развода.