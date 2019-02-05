Самая богатая модель планеты снялась обнаженной для журнала Vogue

Самая богатая модель мира Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии для итальянского номера легендарного журнала Vogue.

Модель позировала в объективе известного фотографа Мерта Аласа. Фотосессия для февральского номера сделана в стиле 70-х.

На снимках Дженнер позировала в нарядах того времени, перевоплощаясь в итальянских кинодив эпохи Феллини, Мастрояни и Бертолуччи.

Также 23-летняя сестра Ким Крадашьян покрасовалась своей фигурой оголенная, из одежды оставив лишь перчатки, высокие носки и босоножки.

Ранее сестры Кардашьян-Дженнер восхитили откровенными нарядами в стиле моделей шоу Victoria's Secret.